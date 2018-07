Nous avons eu extrêmement chaud vendredi. Et pour cause, ce vendredi 27 juillet 2018 a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en Belgique. Le mercure a atteint 38,8 degrés hier dans la localité de Hechtel-Eksel dans le Limbourg en Flandre. Il égale le record de juillet 2015. C'est à Liège qu'il avait alors été enregistré.



