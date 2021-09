Prévisions météo: c'est officiel, le mauvais temps fait sa rentrée

Jeudi, le ciel sera d'abord nuageux avec quelques périodes de pluie parfois accompagnées d'orages, surtout sur l'est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Plus tard dans la journée, de fortes averses se développeront en plusieurs endroits; elles pourront être accompagnées d'orages, notamment dans le sud­ est et l'est. Quelques grêlons ne sont pas exclus. Il fera lourd avec des valeurs comprises entre 21 à 27 degrés.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps deviendra sec dans l'ouest et le centre du pays. Le temps restera partiellement nuageux, à l'est, avec localement des averses (orageuses). La nuit sera douce avec des minima qui descendront entre 13 et 18 degrés, sous un vent faible à modéré.