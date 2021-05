Le printemps est enfin là! Fini la pluie et les températures trop basses pour la saison: le soleil fait son grand retour. Mais est-ce que ça va durer? Et que va nous réserver l'été, qui commence d'ici quelques semaines? Peut-on s'attendre à des canicules? Réponses avec un prévisionniste de l'IRM.

Le soleil s’est caché pendant presque tout le mois de mai derrière les nuages, mais le revoilà enfin! Ce vendredi, beaucoup en ont profité pour prendre l'apéro dehors, se poser dans des parcs ou encore se promener.

En mai nous avons eu droit à une dépression, mais elle est désormais comblée. A la place, nous avons maintenant un anticyclone.

Nous nous sommes rendus au "bureau du temps" ce vendredi, où un prévisionniste nous a donné de bonnes nouvelles. "Cette masse d'air va s'assécher graduellement grâce à l'anticyclone, et donc va nous ramener un temps essentiellement ensoleillé ou relativement ensoleillé, sec. Avec des températures surtout de plus en plus douces, voire chaudes", nous a confié Georges Carpentier, prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM).

Mercredi prochain, le mercure pourrait même atteindre les 25 degrés. A plus long terme, on peut s’attendre à un été plus normal que les précédents. Selon les prévisions saisonnières, il ne devrait pas y avoir de canicule.