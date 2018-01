Météo - Le soleil refait son apparition mardi

(Belga) La journée de mardi débutera avec du soleil et la possibilité de quelques brumes ou localement un banc de brouillard dans le centre et le nord-ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM. Dans le sud-est et l'est, il fera gris avec des nuages bas et du brouillard givrant. La nébulosité basse du sud-est se transformera graduellement en nuages cumuliformes avant que ces champs nuageux ne s'étendent vers le centre et le nord-est du pays. Le temps restera généralement ensoleillé dans le nord-ouest.

Au fil des heures, des nuages bas envahiront le pays depuis la France. Les maxima seront compris entre 3 et 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, proches de 8 degrés au littoral et voisins de 6 ou 7 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de sud-ouest, revenant au secteur sud. Mardi soir, le ciel se couvrira et de faibles pluies envahiront ensuite le pays. Les minima seront compris entre 1 degré en Haute Fagnes et 6 degrés le long de la frontière française. En fin de nuit, les températures seront comprises entre 5 et 9 ou 10 degrés. (Belga)