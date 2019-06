Météo: le soleil repointe bientôt le bout de son nez

(Belga) Dimanche après-midi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux et quelques averses se produiront par endroits, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). Le soleil se montrera un peu plus généreux dans la région côtière et les températures atteindront 18° sur les hauteurs de l'Ardenne, 20° le long du littoral, et 21° ou 22° dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.

Dimanche soir, les dernières averses disparaitront progressivement. Dans la nuit, le ciel sera dégagé à peu nuageux avec quelques voiles nuageux d'altitude. Les minima seront compris entre 8° et 13°. Lundi, le temps sera ensoleillé et plus chaud. En cours de journée, les nuages auront tendance à se reformer mais l'impression de beau temps dominera. Les maxima seront de 20° en bord de mer, 22° sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 23° ou 24° dans la plupart des régions et 25° en Campine. Le vent sera faible de sud à sud-est, devenant parfois modéré de sud à sud-ouest l'après-midi. Le début de la semaine à venir s'annonce donc estival avec du soleil et des températures qui repasseront au-dessus de 25° mardi, et atteindront même 30° mercredi. L'atmosphère deviendra progressivement plus instable dès mardi soir avec un passage pluvio-orageux plus marqué mercredi. (Belga)