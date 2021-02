Météo - Le soleil s'imposera face aux nuages bas et au brouillard

(Belga) Le temps sera sec samedi mais la journée débutera avec de la brume, du brouillard ou des nuages bas qui pourront être tenaces. L'Institut royal météorologique émet d'ailleurs un avertissement aux conditions glissantes dans tous le pays en raison du brouillard localement givrant, qui pourrait conduire à la formation de quelques plaques de givre.

L'après-midi, le temps deviendra assez ensoleillé, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima évolueront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de nord-est. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il sera plutôt modéré. Cette nuit, de larges éclaircies seront présentes dans un premier temps. Ensuite, surtout au nord du pays, des nuages bas voire du brouillard pourront se former. Ailleurs toutefois, le temps devrait rester peu nuageux. Les minima oscilleront entre 1 et 3 degrés. Sur de nombreuses régions, de faibles gelées au sol sont attendues. Le vent sera faible, au sud du pays modéré, d'est à nord-est. Dimanche, la journée débutera avec des nuages bas ou du brouillard par endroits. En cours de journée, le temps deviendra assez ensoleillé bien que le risque de nuages bas demeure plus élevé au nord du pays. Il fera sec avec maxima compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 10 ou 11 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré de nord-est. Lundi matin, il fera gris au nord du pays et probablement ensoleillé ailleurs. En journée, le soleil devrait s'imposer partout. Les maxima oscilleront autour de 10 ou 11 degrés dans le centre du pays. Il fera généralement ensoleillé durant la première partie de la semaine, avec des maxima en hausse qui atteindront 16 degrés mercredi. Par la suite, le temps sera nuageux, avec un net refroidissement des températures. (Belga)