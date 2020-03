Météo - Le soleil va s'imposer à nouveau

(Belga) Ce mardi matin, de larges éclaircies seront présentes sur le nord. Ailleurs, la journée commencera avec des nuages bas et un risque de brouillard givrant en Haute Ardenne, selon les prévisions de l'IRM. Au fil de la matinée, les éclaircies se développeront au sud du sillon Sambre et Meuse, et finalement, dans l'après­ midi, le temps deviendra ensoleillé partout. Il fera toujours assez froid avec des maxima de 4 degrés en haute Ardenne à 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur nord­ est mais faiblira en soirée. A la mer, il pourra souffler assez fort l'après­-midi.

Cette nuit sera froide et dégagée avec des minima compris entre ­5 ou ­6 degrés dans les Hautes­ Fagnes et autour de 0 degré en bord de mer. Mercredi et jeudi, le temps sera généralement sec et partiellement nuageux, avec des valeurs comprises entre 6 et 10 degrés. (Belga)