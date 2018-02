Météo - Le sud du pays restera sous les nuages jusqu'à demain, avant le retour du soleil

(Belga) L'extrême ouest et le nord-ouest du pays bénéficieront d'éclaircies mardi après-midi alors que sur le reste de la Belgique, le ciel sera très nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). De faibles chutes de neige sont prévues dans le sud-est. Le thermomètre affichera -3° en Hautes Fagnes, 0° dans le centre et 2° au littoral. Le vent de secteur nord-est sera modéré et généralement faible en Ardenne.

La nébulosité restera abondante mardi soir et pendant la nuit sur la partie sud-est du pays, avec de faibles chutes de neige surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les températures seront comprises entre -2° à la côte, -3° dans le centre et -7° en Haute Ardenne. Le nord-ouest sera gâté par beaucoup de soleil mercredi, sauf au littoral où des nuages, avec peu ou pas de précipitations, traîneront. Les nuages subsisteront au sud-est avant le retour des éclaircies dans le courant de la journée. Les températures resteront froides: 2 ou 3° à la mer, 0° dans le centre et autour de -3° en Hautes Fagnes. Un vent faible soufflera de direction nord. Pendant la nuit de mercredi à jeudi, il fera très froid avec des gelées comprises entre -10°, voire moins, en Ardenne et -1° au littoral. Jeudi, le temps sera calme et sec, avec de belles périodes ensoleillées. L'aube sera glaciale puis le mercure se réchauffera avec des valeurs comprises entre 0° en Hautes Fagnes et 4 ou 5° dans le centre et l'ouest. Une perturbation arrivera en Belgique vendredi, qui sera à l'origine de chutes de neige et de neige fondante, se transformant en pluie sur l'ouest dans l'après-midi. (Belga)