Météo: ce mercredi, le thermomètre affichera encore jusqu'à 30 degrés

Mercredi, le temps sera sec et assez ensoleillé après la dissipation de la grisaille, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'après­ midi, des nuages cumuliformes pourront se former et laisser échapper l'une ou l'autre averse, principalement en Ardenne. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu.

Le thermomètre affichera 22 degrés au littoral, entre 25 et 28 degrés sur le centre et autour de 30 degrés sur l'extrême sud­ est du pays. Le vent sera d'abord faible à modéré, voire assez fort à la Côte. Cette nuit, les minima varieront de 10 à 15 degrés. Jeudi matin, après dissipation de la grisaille matinale, le soleil sera à nouveau de la partie. Les maxima oscilleront entre 20 ou 21 degrés au littoral ainsi qu'en Hautes Fagnes et pourront atteindre 26 degrés en Gaume. Le vent sera modéré et parfois assez fort en bord de mer.