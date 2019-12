Météo: le vent s'abat sur la Belgique

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune pour du vent sur toute la Belgique. Il devrait prendre fin ce lundi à 9h du matin. Les rafales pourront atteindre 80 km/h.

Le 1722 activé

Suite à l'alerte de l'IRM, le SPF Intérieur a activé le numéro de téléphone 1722. La ligne est accessible aux citoyens pour tout appel lié à des dégâts ou problèmes causés par la météo, pour lesquels l'aide des pompiers est requise sans qu'une vie ne soit en danger. Il ne s'agit donc pas d'un numéro d'urgence. Tout appel réellement urgent, avec potentiellement la vie d'une personne en danger, doit quant à lui continuer de parvenir au 112, le numéro habituel des services de secours d'urgence.

Le SPF Intérieur rappelle que quand il s'agit de dégâts ou dysfonctionnements qui ne nécessitent pas d'intervention des pompiers, il est préférable de contacter un professionnel ou une autre personne qualifiée, de manière à ne pas engorger inutilement les centrales d'appel.

Les prévisions météo pour la semaine

Lundi, temps variable avec des passages pluvieux ou des averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Possibilité de grésil ou de neige fondante en Ardenne. En cours d'après-midi, les éclaircies reviendront à partir de la région côtière. Maxima de 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 9 degrés sur le nord-ouest du pays. Le vent passera du sud-ouest au nord-ouest et sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h. En bord de mer, le vent pourra même temporairement souffler en tempête avec des rafales de 80 à 90 km/h.

Durant la nuit de lundi à mardi, la nébulosité sera variable avec des averses qui s'évacueront vers l'est et qui seront hivernales en Ardenne. Le temps redeviendra ensuite sec avec un ciel qui se dégagera à partir de l'ouest. Le vent sera d'abord modéré de nord-ouest, le long du littoral assez fort. En cours de nuit, il faiblira et deviendra variable en direction, avant de s'orienter au sud-ouest en fin de nuit. Petit coup de froid avec des températures qui redescendront entre -2 degrés sur le sud-est du pays et +3 degrés le long du littoral. Des plaques de glace pourront se former dans de nombreuses régions et rendre les routes glissantes.