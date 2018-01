Météo: le vent se calmera dans l'après-midi avant un retour en force dans la nuit

(Belga) L'après-midi de mercredi sera un peu plus favorable que la matinée, avec des averses moins nombreuses et un vent moins fort au fil des heures. Les maxima seront compris entre -1 et 7°, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique à la mi-journée.

Le vent et la pluie reprendront leurs droits dans la nuit. Les rafales atteindront 95 km/h à la Côte et 80 km/h dans les terres. Il neigera sur les hauteurs. Jeudi matin, le vent gagnera encore en intensité, avec des rafales pouvant dépasser les 105 km/h. L'ouest du pays sera particulièrement balayé. La situation se calmera en cours de journée. Il neigera encore sur les hauteurs en fin de journée, tandis qu'il pleuvra probablement ailleurs. Neige et pluie seront encore au programme au long de la nuit, tout comme vendredi matin. Il pourrait même y avoir des orages. Le maxima se situeront entre 0 et 1° en Ardenne et 5° dans le nord du pays. Le vent sera modéré, et parfois assez fort à la mer. Le scénario se répètera jusqu'à lundi. Les températures devraient quelque peu remonter dans le courant de la semaine prochaine. (Belga)