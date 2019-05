Météo - Le vent se lève et le mercure stagne

(Belga) Après des premières heures dans la grisaille et sous la pluie, la journée de samedi accueillera des éclaircies depuis l'ouest au fil des heures. Les rayons de soleil seront présents dès l'aube du côté du littoral, mais prendront leur temps pour atteindre l'Ardenne en soirée. Les maxima seront compris entre 8, sur les hauteurs, et 16° en Flandre. Le vent, d'abord modéré de nord, gagnera en intensité pour produire des rafales pouvant frôler les 60 km/h à la mer, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique. Un petit risque d'averse subsistera toute la journée.

Le temps deviendra sec partout au cours de la nuit. Le mercure baissera pour tourner autour du 0° en Hautes Fagnes, où du gel est donc probable, et 7° à la Côte. Le vent se fera plus timide. Le temps sera généralement sec dimanche et le ciel se partagera entre éclaircies et périodes nuageuses. Le thermomètre affichera jusqu'à 10° en Hautes Fagnes et 15 en Campine. Les journées de lundi et mardi seront sensiblement les mêmes que le dernier jour du week-end. Le soleil amorcera son retour mercredi, faisait grimper un peu les températures, dont les maxima seront compris entre 13 et 17°. Le mercure grimpera ensuite progressivement jusqu'à la fin de la semaine.