Météo - Le week-end va se terminer sous la pluie et avec des températures relativement fraîches

(Belga) Ce dimanche, le temps sera variable avec régulièrement des averses (orageuses) parfois intenses, surtout l'après-midi. Le temps sera aussi plus frais avec des maxima de 17 à 22 degrés, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce dimanche soir et en début de nuit, la nébulosité restera variable avec encore quelques averses orageuses. En deuxième partie de nuit, le temps deviendra graduellement plus sec. En fin de nuit, il y aura un risque de nuages bas et de mauvaise visibilité, principalement en Ardenne. Les minima descendront entre 7 degrés localement en Hautes-Fagnes et 15 degrés en plaine. Lundi, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses isolées en matinée. L'après-midi, une zone de précipitations un peu plus structurée devrait atteindre nos régions depuis la France. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés en Campine. Ce même type de temps devrait encore nous accompagner jusqu'à jeudi. (Belga)