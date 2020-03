Météo - Les écoliers prépareront leur cartable pour la rentrée sous la pluie

(Belga) Les Belges s'éveilleront dimanche sous quelques nuages accompagnés d'ondées locales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une petite averse hivernale pourra arroser les sommets de l'Ardenne. Les nuages s'accumuleront dans l'après-midi et une zone de pluie ou d'averses active débarquera depuis la France, touchant principalement le centre et le sud. Des cumuls de 10 à 20 litres par mètres carrés sont attendus. L'IRM lance d'ailleurs un avertissement jaune pour la pluie en provinces de Liège, Namur et Luxembourg, de 16h00 à 23h00. Le thermomètre affichera 4 à 7 degrés en Ardenne, et 8 à 9 degrés en plaine, sous un vent assez fort.

L'IRM prévient que les routes pourront être glissantes et un avertissement jaune est de vigueur en provinces de Liège et Luxembourg (de 06h00 à 10h00, puis de 19h00 à 02h00) ainsi que de Namur (de 19h00 à 02h00). Dimanche soir, la zone de pluie se décalera vers l'est et quelques flocons pourront tomber sur les sommets ardennais. Le temps deviendra ensuite plus sec avant qu'une nouvelle zone de pluie n'envahisse le pays en fin de nuit, avec à nouveau un risque de neige en Ardenne. Les minima seront compris entre 0 et 3 degrés. La rentrée s'effectuera lundi sous un ciel d'abord très nuageux, avec parfois de la pluie et de la neige fondante. L'Ardenne s'éveillera sous les flocons. Ensuite, le temps deviendra plus variable à partir de l'ouest, avec des averses qui pourront prendre la forme de grésil et être accompagnées d'un coup de tonnerre, en alternance avec des éclaircies. Le mercure oscillera entre 3 et 8 degrés. Le vent soufflera sera modéré à localement assez fort.