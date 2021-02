Météo - Les écoliers retrouvent leur classe sous un temps ensoleillé

(Belga) Le soleil guidera les écoliers pour leur retour sur les bancs de leur classe lundi, même si davantage de champs nuageux s'incrusteront depuis la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera sec et très doux pour la saison, avec des températures atteignant les 14°C dans les Hautes-Fagnes et même 19°C en Campine.

Si le ciel sera nuageux lundi soir et pendant la nuit, il ne devrait laisser échapper aucune goutte de pluie. Les éclaircies s'élargiront à nouveau en cours de nuit depuis l'est du pays. La nuit sera douce, avec des minima oscillant entre 6 et 11°C. Des nuages abondants accueilleront les matinaux mardi avant que le soleil ne reprenne ses droits dans l'après-midi. Il fera à nouveau chaud pour une fin de mois de février: le thermomètre devrait afficher entre 13 et 17°C. Le vent se renforcera, pour souffler modérément à localement assez fort, avec des pointes de 60 km/h. Mercredi, le soleil brillera de mille feux et les températures resteront à la hausse, avec 14 à 18°C prévus. Si le temps devrait rester sec jeudi, une zone de pluie viendra traîner sur la Belgique vendredi. Les maxima ne dépasseront plus les 10°C.