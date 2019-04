Météo - Les nuages s'amoncellent sous un vent piquant

(Belga) Le temps sera marqué vendredi par un ciel qui deviendra, au fil des heures, de plus en plus nuageux, sous un vent piquant de nord-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Ce vendredi, le ciel sera très nuageux dans le nord­-est du pays. Ailleurs, le temps sera d'abord assez beau avec un ciel peu nuageux à dégagé. Ensuite, au fil des heures, les champs nuageux deviendront plus nombreux depuis le nord­-est du pays. Les températures ne dépasseront pas 3 ou 4 degrés en Hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés dans l'ouest. Le vent de nord­-est sera modéré et parfois assez fort à la mer et accentuera la sensation de froid. Ce soir et cette nuit, les éclaircies s'élargiront progressivement et le ciel deviendra généralement peu nuageux. De faibles gelées sont prévues en de nombreux endroits avec des minima qui seront compris entre ­5 degrés en Haute Belgique à +1 ou +2 degrés à la Côte. Le vent sera faible à modéré de secteur nord­ est. Samedi, la nébulosité sera variable avec parfois des averses, à caractère hivernal en Ardenne. Les maxima oscilleront entre 3 et 8 degrés. Dimanche, il y aura assez bien de nuages mais le temps sera généralement sec. Les maxima avoisineront les 11 ou 12 degrés dans le centre.