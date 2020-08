Météo - Les températures poursuivent leur hausse sous un vent faible

(Belga) Le temps sera ensoleillé et plus chaud jeudi, avec des maxima compris entre 27 et 33°C, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans l'intérieur du pays, les températures atteindront 27°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 31 à 32°C sur le centre et jusqu'à 33°C en Campine. Le long du littoral, le mercure atteindra 28°C, puis une brise de mer fera redescendre les températures en cours d'après-midi. Le vent sera généralement faible de sud à sud-est ou de direction variable, en Ardenne parfois modéré. Dans la soirée, l'atmosphère sera calme et douce, sous un ciel dégagé. Les minima varieront entre 10 et 18°C avec un vent généralement faible de secteur sud-est. Vendredi, le temps sera sec et ensoleillé avec des températures très élevées. Les maxima se situeront autour de 30°C en Ardenne, de 31 ou 32°C à la côte et entre 32 et 35°C ailleurs. Le vent sera souvent faible. À la Côte, une brise de mer modérée de nord-est se lèvera dans le courant de l'après-midi. (Belga)