Le temps sera chaud et ensoleillé durant une bonne partie de la journée, annonce mercredi l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures atteindront des valeurs de 23 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 29 degrés en Campine. En fin d'après-midi ou en soirée, davantage de nuages cumuliformes se développeront et les premières averses orageuses pourront faire leur apparition sur le sud du pays. Celles-ci pourront localement être accompagnées de grêle. Dans le courant de la nuit, nous devrions toutefois retrouver un temps calme et plus sec. Les minima varieront de 9 degrés en Hautes-Fagnes à 17 degrés dans les grandes villes, sous un vent faible.

Demain jeudi, le temps deviendra instable et il faudra à nouveau composer avec des averses (orageuses), surtout sur la moitié est du pays. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés.