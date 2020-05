Météo: les températures vont grimper jusqu'à 26 degrés dans le centre

Ce mercredi débutera sous un temps ensoleillé mais, quelques champs de nuages bas dériveront depuis la mer du Nord sur le nord­ ouest voire même jusque dans le centre ce matin, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le courant de la journée, quelques cumulus se développeront dans l'intérieur des terres. Le temps restera toutefois sec. En fin d'après­ midi ou en soirée, les éclaircies deviendront à nouveau plus larges partout. Les températures oscilleront entre 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 26 degrés dans le centre, sous un vent faible, à modéré.



Ce soir, le ciel sera dégagé et la douceur persistera assez longtemps. Jeudi, en matinée, le temps sera assez ensoleillé malgré la présence de nuages élevés. Dans l'après midi, des nuages cumuliformes se développeront en de nombreux endroits mais le temps restera sec. Il fera chaud avec des maxima compris entre 21 ou 22 degrés dans les vallées des Hautes­-Fagnes à 28 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable. A la côte, une brise modérée de nord­ est se lèvera dans l'après­ midi et limitera les températures à 21 ou 22 degrés environ. Vendredi la nébulosité augmentera rapidement depuis l'ouest et, vers la mi­ journée, quelques pluies ou averses seront possibles.