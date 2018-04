Météo - Les vacances de Pâques se terminent sous le soleil... et un peu de pluie

(Belga) La grisaille matinale va se dissiper rapidement samedi, au profit d'un ciel assez ensoleillé, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité deviendra toutefois plus abondante l'après-midi, avec un risque d'averses par endroits, surtout dans l'ouest du pays. Un orage n'est pas exclu localement. Il fera 14° à la mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 17 à 18° dans les autres régions. Le vent sera faible, de secteur sud ou de directions variables.

Samedi soir et en début de nuit, quelques averses pourront encore tomber sur la Belgique. Le temps redeviendra sec par la suite, avec de nouveau la formation de brumes et brouillards dans certaines régions. Le thermomètre affichera 7 à 10°, sous un vent faible à parfois modéré de secteur sud. Dimanche, le temps sera généralement sec mais le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Le mercure montera jusqu'à 15 à 19°, toujours sous un vent faible à modéré, de direction sud-ouest cette fois. A la mer, une petite brise rafraîchira quelque peu l'atmosphère. Une perturbation affaiblie sera de passage lundi, qui sera marqué par une nébulosité souvent abondante. A partir de mardi, le temps sera plus ensoleillé et des valeurs proches des 24° sont attendues jeudi et vendredi. (Belga)