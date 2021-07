Météo - Matinée calme avant des averses intenses

(Belga) La journée de samedi débutera sous un ciel nuageux sur l'ouest, et avec des éclaircies sur l'est du pays, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Des averses intenses sont attendues l'après-midi.

En deuxième partie de journée, le temps deviendra instable et la nébulosité variable à abondante avec des averses intenses et orageuses, qui pourront toucher pratiquement toutes les régions. Le risque orageux est toutefois plus marqué sur la moitié est du pays. Localement, il faudra craindre d'abondantes quantités de précipitations, met en garde l'IRM. Les maxima se situeront entre 19 degrés à la mer ainsi que sur les hauteurs ardennaises et 23 degrés en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de directions variées. Samedi soir, le temps sera encore variable avec de fortes averses pouvant toujours être accompagnées d'orage par endroits. En cours de nuit, la nébulosité restera souvent abondante avec encore quelques pluies ou averses, surtout dans le nord et l'est du pays. L'IRM prévoit également un risque de formation de brume ou de brouillard. Les minima varieront de 11 degrés en Ardenne à 14 degrés en plaine, sous un vent généralement faible qui s'orientera au secteur ouest à sud-ouest. Dimanche, après la grisaille matinale, un risque de quelques averses sur le nord du pays. Ailleurs, le temps sera sec. Les maxima atteindront 22 degrés. Le début de la semaine prochaine sera encore variable avec de régulières périodes de pluie ou des averses. Maxima jusqu'à 24 degrés lundi, un peu plus frais par la suite. (Belga)