Météo - Matinée de samedi lumineuse avant le retour de la pluie dans l'après-midi

(Belga) Samedi, la matinée sera lumineuse avec une alternance de champs nuageux et de périodes ensoleillées, et le temps sec avant le retour des averses et un risque local d'orage, annonce l'Institut royal de météorologie. En Ardenne, on observera du brouillard par endroits. Les maxima seront compris entre 9° et 13°, sous un vent faible à parfois modéré de sud virant au sud­ ouest.

Cette nuit, les averses persisteront, avec éventuellement de la neige fondante en Ardenne. Les minima oscilleront entre 1° en Hautes­ Fagnes et 5° à la mer, avec des valeurs proches de 3° ou 4° dans le centre. Le vent sera d'abord faible de secteur sud­-ouest et deviendra ensuite modéré d'ouest. Dimanche, le temps sera variable avec des averses et les maxima atteindront les 10°. Pendant la première partie de la semaine prochaine, il fera souvent pluvieux, mais plus doux, avec des maxima entre 14° et 16° dans le centre du pays. (Belga)