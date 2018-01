De la neige en certains endroits ce matin: "Grêle sur la N5, j'ai pris la berme centrale"

"Grêle sur la N5 à Laneffe, ça glisse j'ai pris la berme centrale", nous signalait vers 6h du matin un automobiliste, photo à l'appui, via le bouton orange Alertez-nous. Comme annoncé par l'IRM (Institut Royal de Météorologie), des précipitations hivernales tombent en certains endroits du pays et provoquent des problèmes sur les routes, essentiellement dans l'est du pays en province de Liège et du Luxembourg.

Des camions ont du mal à avancer sur l'E25 du côté de la baraque Fraiture . Des camions sont en travers de l'autoroute à Saint-Vith. Des voitures dérapent et les accidents s’enchaînent notamment sur les nationales près de Ciney et de Marche - en - Famenne.





Le temps aujourd'hui

Le temps sera donc instable en première partie de journée, avec des averses parfois intenses. Elles pourront être de pluie mais aussi de neige. Elles perdront cependant en puissance au fil des heures. Les maxima seront compris entre 0 et 7° et le vent sera assez fort avec des pointes des 60 à 70 km/h, voire 80 km/h à la mer.

La nuit débutera, elle, par un temps sec avec des éclaircies temporairement plus larges et moins de vent. La nébulosité augmentera ensuite raidement et une zone de pluie atteindra la Côte vers minuit et traversera le pays d'ouest en est. De la neige fondante est attendue dans le centre et l'est du pays. Les températures seront comprises entre -2 et 5°.