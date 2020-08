Météo - Moins de mercure, mais pas moins d'averses

(Belga) La nébulosité deviendra variable à parfois abondante ce vendredi avec, progressivement, le développement d'averses orageuses. En cours d'après-midi, l'activité des averses augmentera et localement, il y aura un risque de beaucoup de précipitations en peu de temps, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera moins chaud avec des maxima de 23 à 29°C. Le vent faible à modéré de sud-sud-ouest s'orientera à l'ouest.

En soirée et durant la nuit, quelques averses seront encore possibles avant le retour d'un temps généralement sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. En fin de nuit, des brumes et nuages bas pourront se former par endroits. Les températures nocturnes seront, enfin, partout agréables, avec des minima entre 14°C en Hautes Fagnes et 19°C en plaine. Samedi, la nébulosité sera variable avec quelques averses en cours de journée. Un orage restera possible. Les maxima seront compris entre 24 et 27°C. Le mercure remontera d'un cran dimanche avec des maxima de 24 ou 25°C à la Côte à localement 30°C en Campine. (Belga)