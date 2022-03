Météo - Nébulosité variable mais sec

(Belga) Pour ce lundi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit quelques faibles précipitations résiduelles sur l'est du pays puis le temps deviendra sec partout avec des éclaircies et des passages nuageux. Dans l'après-midi, les éclaircies s'élargiront. Les maxima atteindront 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés localement en plaine. Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest, puis en soirée il deviendra faible et variable ou de secteur sud.

En soirée, des éclaircies seront encore présentes sous un temps sec mais la nuit prochaine, la nébulosité augmentera à nouveau depuis le sud du pays. En fin de nuit, de la pluie tombera sur les régions le long de la frontière française. Sur la moitié nord, le temps restera encore temporairement sec. Les minima varieront entre 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 5 degrés en plaine. Mardi, la journée débutera avec un temps très nuageux et de la pluie le long de la frontière française. En cours de journée, les précipitations atteindront les autres régions. Sur le nord-ouest, toutefois, le temps devrait rester pratiquement sec avec la possibilité d'éclaircies qui gagneront le reste du territoire en fin d'après-midi. Les maxima seront de 7 degrés en Hautes-Fagnes à 14 degrés sur le nord-ouest. Le vent sera d'abord faible à modéré puis faible d'est à sud-est. (Belga)