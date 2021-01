Neige ou pas neige? Voici les prévisions météo pour cette semaine

(c) Belga

Irène s'attriste, via notre bouton orange Alertez-nous, de ne pas voir tomber la neige en dehors des hauteurs ardennaises. "Cela fait plusieurs fois que vous nous faite des feintes par rapport à la chute de neige. C’est inadmissible. Il y a des enfants qui attendent tous les soir jusqu’à en faire des nuit blanche pour qu'au final, rien !", nous écrit-elle. Alors, ses enfants auront-ils le bonheur de voir des flocons cette semaine ?

Ce lundi, la nébulosité restera abondante avec des périodes de faibles précipitations à caractère hivernal. En Ardenne, il s'agira de neige fondante ou de neige tandis qu'en plaine on prévoit plutôt un peu de pluie voire temporairement de la neige fondante. Les maxima varieront de -1 degré en Hautes-Fagnes à +4 degrés à la mer, avec des valeurs proches de +2 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré, assez fort à la côte, de nord-est.

Ce soir et en début de nuit, la nébulosité sera toujours abondante et le risque de quelques précipitations à caractère hivernal persistera. Après minuit, le temps deviendra généralement sec. Les minima se situeront entre -3 degrés en Ardenne et +3 degrés à la côte, sous un vent de nord-est toujours modéré dans l'intérieur mais encore temporairement assez fort au littoral.

Mardi, le ciel restera très nuageux avec peu ou pas d’éclaircies mais le temps restera le plus souvent sec. Le risque de quelques flocons en Ardenne ou de précipitations hivernales ailleurs restera toutefois présent. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +3 degrés à la côte. Le vent de secteur nord-est sera modéré.

Mercredi, le ciel restera généralement très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse, avec parfois quelques faibles chutes de neige. Ailleurs, la journée débutera aussi sous des champs nuageux abondants mais le temps restera généralement sec à une averse hivernale près. En soirée, le risque d'averses augmentera à la côte. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +3 degrés au littoral. Le vent sera d'abord encore modéré de secteur nord-est; il deviendra ensuite faible de secteur nord ou de direction variable.

Jeudi, après une nuit froide marquée par des gelées généralisées, des averses hivernales toucheront notre pays à partir de la côte. Celles-ci pourraient conduire à une mince couche de neige ou à des pluies verglaçantes sur l'ouest le matin. De la neige (fondante) sera aussi possible sur le centre. En Ardenne, il s'agira d'averses de neige. Les maxima se situeront entre -3 degrés en Hautes-Fagnes et +3 degrés au littoral, et autour de +1 ou +2 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest à ouest.

Vendredi, les champs nuageux seront souvent nombreux avec encore le risque de quelques averses hivernales ou de neige. Les maxima seront compris entre -3 degrés en Hautes-Fagnes et +3 ou +4 degrés à la côte; ils seront de l'ordre de +2 ou +3 degrés dans le centre.

Samedi, le temps sera calme et pratiquement sec partout, sous un ciel changeant, avec des maxima autour de +1 ou +2 degrés dans le centre du pays, et entre -1 et -3 degrés en Ardenne où des gelées prononcées seront possibles le matin.

Dimanche, le temps devrait rester sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima seront compris entre -3 degrés en Hautes-Fagnes et +1 ou +2 degrés en plaine.