Météo - Noël au balcon

Si des averses seront encore présentes sur l'est du pays ce mercredi, des éclaircies feront leur apparition au-dessus des autres régions, particulièrement dans l'après-midi. Les températures, elles, resteront douces en ce jour de Noël, avec des maximas compris entre 5 et 9 degrés tandis que le vent perdra de sa force au fil des heures, selon les prévisions de l'IRM.

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme et sec mais souvent nuageux. Du brouillard et de la brume pourront se former surtout dans la moitié est du Royaume, et pourront même devenir givrants au sud du sillon de Sambre­ et­ Meuse. Les minima seront compris entre ­1 et ­2 degrés en Hautes­ Fagnes et 5 ou 6 degrés dans le Nord­-Ouest. Jeudi, le temps sera partiellement nuageux à souvent très nuageux. Dans le courant de l'après­-midi, de faibles pluies pourraient nous atteindre par l'Ouest, suivies d'une perturbation plus active durant la nuit. Les maxima se situeront entre 3 et 6 degrés et le vent soufflera de manière faible à principalement modérée de secteur sud. Vendredi, la nébulosité restera abondante avec des périodes de pluie en matinée. Le soleil pourrait ensuite faire une apparition.