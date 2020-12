Pendant la période de Noël aussi, les règles relatives aux contacts sociaux restent d’application. Pour les rassemblements à l’extérieur, la règle des quatre reste applicable. Pour respecter les mesures sanitaires, certains Belges ont donc planifié un Noël en extérieur cette année.

Comment faudra-il s’habiller pour passer ces fêtes au temps du coronavirus? Vanessa Matagne, présentatrice météo, nous éclaire dans le RTLInfo 13H. "Si vous prévoyez de passer quelques heures dehors autour d’un verre, je vous conseille de bien vous équiper, histoire de ne pas avoir les doigts qui gèlent après quelques minutes", indique-t-elle.

Un Réveillon plutôt froid...

Avant d'ajouter: "Il va faire très doux jusqu’à mercredi, avec 13 ou 14 degrés, ce qui est tout de même 7 ou 8 degrés au-dessus des moyennes de saison. Mais à partir de jeudi, jour du réveillon de Noël, changement radical. On va perdre jusqu’à 8-9 degrés en fonction des régions. On va changer de masse d’air. De l’air polaire va arriver chez nous. Avec lui quelques averses et même un petit peu de neige le soir du réveillon, mais seulement sur les Hautes Fagnes et les hauteurs de l’Ardenne. Il y aura une fine couche de neige blanche pour passer la soirée du réveillon. Ailleurs, ça sera plus sec, mais je vous conseille de garder le parapluie. Des averses ne sont pas impossibles."

Nous allons retrouver des températures de saison petit à petit

La tendance va se prolonger dans les prochains jours? "Oui, l’air polaire va rester avec nous plusieurs jours. Au moins jusqu’à la nouvelle année. Nous allons retrouver des températures de saison petit à petit."

La fin de l'année 2020 et les premiers jours de 2021 devraient être marqués par des périodes de précipitations sous forme de neige en Ardenne (avec une accumulation alors plus importante), et prenant parfois aussi un caractère hivernal en Moyenne Belgique où une petite couche de neige ne sera donc pas exclue. Dans le centre du pays, les maxima seront souvent compris entre 3 et 5 degrés mais les températures s'approcheront souvent de 0 degré durant les nuits.

