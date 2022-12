Météo - Nuages et pluie au menu du réveillon

(Belga) Noël sous les nuages. Le temps sera souvent couvert avec un peu de pluie ou une averse sur la moitié sud du pays. Sur le nord et l'ouest, il fera plus sec avec quelques éclaircies, bien que le risque de précipitations y augmentera également en fin de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) pour ce samedi. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés en haute Ardenne et 11 degrés dans le centre du pays. Le vent soufflera modérément de secteur sud­-ouest.

Ce soir et la nuit suivante, quelques gouttes de pluie arroseront le territoire. En Ardenne, la visibilité pourra à nouveau être localement réduite par les nuages bas. Les minima varieront entre 6 et 9 degrés, sous un vent généralement modéré voire faible en Ardenne. Dimanche, les températures seront douces pour la saison, comprises entre 10 et 11 degrés. Quelques éclaircies seront possibles dans la matinée mais une zone de pluie grignotera rapidement toutes les régions. (Belga)