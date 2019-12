Météo - Nuages, pluie et vent au programme de ce dimanche

(Belga) Ce dimanche matin, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie, annonce l'IRM. En cours de journée, à l'arrière de la perturbation, la nébulosité deviendra variable avec quelques averses à partir de l'ouest du pays. Dans le sud­ est, toutefois, la nébulosité restera abondante avec de la pluie jusqu'en fin d'après­-midi. Les maxima varieront de 7 à 11 degrés.

Le vent sera assez fort; des rafales pourront par endroits atteindre les 75 km/h. Ce soir et cette nuit, les averses deviendront progressivement plus intenses, sous un ciel partiellement à très nuageux. Au littoral, elles pourraient même être accompagnées d'orage. Minima attendus de 2 à 8 degrés. Lundi, le temps sera variable avec des périodes de pluie puis des averses et éventuellement du grésil. En soirée, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal sur le relief ardennais. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima oscilleront de 3 degrés en Haute Belgique à 9 degrés à la mer. Dans l'intérieur, le vent modéré à assez fort de sud­ ouest tournera vers l'ouest/nord­ ouest avec des pointes de 70 à 75 km/h. A la Côte, le vent de nord­ ouest sera fort à très fort et même temporairement tempétueux avec des rafales de 85 à 90 km/h. (Belga)