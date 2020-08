Météo - Nuageux mais sec

(Belga) Ce lundi, des éclaircies alterneront avec de nombreux passages nuageux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le matin, quelques faibles pluies seront encore possibles en Ardenne. Ensuite, le temps sera généralement sec partout, avec seulement le risque d'une petite ondée locale, notamment dans la région côtière et en Ardenne. Il fera frais pour la saison, avec des maxima de 13° à 15° en Ardenne, autour de 16° ou 17° au littoral et de 17° à 19° ailleurs. Le vent sera faible à modéré, et à la côte modéré, de secteur nord à nord-nord-ouest.

En soirée et dans la nuit de lundi à mardi, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies et des champs nuageux. De la brume ou du brouillard se formeront par endroits. Les températures chuteront rapidement pour atteindre des minima de 3° dans certaines cuvettes des Hautes-Fagnes à 12° en bord de mer. Mardi, jour de rentrée scolaire, des champs nuageux se partageront le ciel avec des éclaircies. Seule une averse isolée pourra se manifester mais le temps sera sec dans la plupart des régions. Le vent sera faible ou par endroits modéré de nord à nord-ouest. Les maxima se situeront entre 14° et 18°. (Belga)