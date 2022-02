Météo - Nuageux puis pluvieux

(Belga) Le ciel s'ennuagera mardi depuis l'ouest en matinée avec le risque de faibles pluies ou de bruine, selon les prévisions de l'IRM. L'après-midi, il s'agira plutôt de périodes de pluie, parfois modérées. Le vent d'abord modéré de sud-ouest deviendra parfois assez fort d'ouest avec des pointes de 60 km/h. A la mer, le vent deviendra fort et tournera au nord-ouest en fin de journée avec des rafales de 75 km/h. Maxima de 5 à 11 degrés.

Durant la nuit, le ciel se dégagera et le temps sera sec. Les minima seront compris entre -2 et +2 degrés. Risque de plaques de glace ou de givre. Le vent de nord-ouest sera d'abord modéré, à assez fort en Ardenne et au littoral, puis deviendra faible de sud- ouest à l'aube. Mercredi, une crête anticyclonique mobile déterminera favorablement le temps. Il fera d'abord ensoleillé. Dans le courant de la journée, quelques champs nuageux feront leur apparition, surtout dans l'ouest. Les maxima varieront entre 6 et 11 degrés avec un vent faible puis modéré de secteur sud-ouest.