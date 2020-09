Météo: pas d'éclaircies avant mercredi

(Belga) Il faudra attendre mercredi avant de revoir le soleil pointer le bout de son nez. D'ici là, le temps restera marqué par la pluie et les nuages, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce dimanche après-midi, il fera sec sur la plupart des régions mais les nuages resteront majoritaires. Des averses traîneront principalement encore sur le littoral avant de s'évacuer vers l'ouest. Lundi, le ciel restera très nuageux partout avec d'abord de la pluie par intermittence. Dans le courant de la journée, les pluies vont s'intensifier du centre à l'est du pays. Dans l'ouest, par contre, le temps deviendra plus sec. Mardi, il fera partiellement à parfois encore très nuageux avec quelques faibles averses localisées. Le temps sera relativement doux avec des maxima de 15 à 20 degrés, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Mercredi à l'aube, du brouillard ou des nuages bas pourront limiter la visibilité en Haute Belgique. En journée, le temps sera changeant avec quelques éclaircies mais aussi des averses. Les maxima oscilleront entre 14 et 19 degrés sous un vent modéré de secteur sud. Jeudi, le ciel sera d'abord très nuageux sur l'ensemble du pays avec de la pluie. Ensuite, on attend quelques éclaircies dans l'ouest mais aussi des averses. Ces dernières pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest et les maxima se situeront entre 12 et 15 degrés. Vendredi, la nébulosité sera d'abord variable avec quelques averses. Ensuite, le ciel se couvrira, à l'approche d'une zone de pluie active prévue (pour l'instant) en soirée et la nuit de vendredi à samedi. (Belga)