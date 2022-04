Météo - Pas de pluie au programme du week-end

(Belga) Samedi après­ midi, le temps sera ensoleillé avec parfois quelques nuages d'altitude, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 12 et 15 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 15 et 18 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur est. A la côte, une brise de mer modérée de nord­-nord­-est se lèvera.

Avec un ciel pratiquement dégagé, la nuit sera bien fraîche avec des minima proches de 0 degré en Hautes Fagnes, de 3 ou 4 degrés dans le centre jusqu'à 5 ou 6 degrés à la mer. Dans certaines vallées ardennaises, de faibles gelées sont donc possibles. Dimanche, le temps sera ensoleillé avec, principalement dans l'ouest, la possibilité de quelques voiles d'altitude. Les maxima oscilleront entre 12 degrés en Hautes Fagnes et 17 à 18 degrés en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent faible à modéré d'est­-sud­-est. Lundi, la journée débutera sous un ciel bleu puis le soleil sera progressivement voilé par des bancs de nuages élevés puis moyens, qui s'épaissiront surtout sur la moitié ouest du pays en cours d'après­-midi. Le temps restera sec, à éventuellement une goutte près dans l'ouest en fin de journée. Les maxima varieront entre 14 et 19 degrés. Mardi, la nébulosité sera variable avec des éclaircies et des passages nuageux, parfois porteurs de quelques faibles précipitations isolées. En fin de journée et durant la nuit suivante, il s'agira plutôt d'averses. Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés. (Belga)