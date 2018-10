Météo - Passage d'une faible perturbation vendredi

(Belga) Une perturbation de faible activité passera par la Belgique vendredi, depuis la mer du Nord. La nébulosité sera abondante et quelques pluies ne sont pas à exclure, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps deviendra ensuite plus sec dans l'après-midi.

Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes Fagnes, 15 ou 16 degrés dans le centre et 17 degrés en Lorraine, sous un vent modéré, voire assez fort à la Côte, de nord-nord-est. En soirée et durant la nuit, le temps sera sec. Il fera sec et ensoleillé samedi sur la plupart des régions, même si les nuages pourront être plus abondants le long de la frontière avec les Pays-Bas. Les températures oscilleront entre 11 degrés dans les Hautes Fagnes et 15 degrés dans le centre. Le vent, de secteur est, sera modéré. La journée de dimanche commencera également au sec mais la nébulosité augmentera durant la journée depuis le nord-ouest. De faibles pluies seront possibles en soirée dans le nord.