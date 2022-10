Météo - Passages nuageux pour la météo dominicale

(Belga) Les passages nuageux seront plus nombreux dimanche par moments avec quelques averses depuis la France, indique l'Institut royal météorologique (IRM). La tendance aux averses augmentera, plus particulièrement sur le centre et l'ouest, avec un risque d'orage. Les maxima oscilleront entre 16°C et 21°C.

Les éclaircies alterneront avec des passages nuageux parfois nombreux et porteurs de quelques averses depuis la France dès la fin de matinée. Ces averses se multiplieront et s'intensifieront en fin d'après-midi et en soirée, principalement sur le centre et l'ouest du pays, tout en s'accompagnant d'orage. Les maxima se situeront entre 16°C en Hautes-Fagnes, 18 ou 19°C à la mer et jusqu'à 21°C ailleurs. Le vent modéré de sud-est tournera vers le sud à sud-sud-est.