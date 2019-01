Météo: petite accalmie ce jeudi, on devrait même apercevoir le soleil…

Ce jeudi, nous avons droit à une petite accalmie du côté de la météo. Elle sera de courte durée, mais le ciel belge sera effectivement majoritairement dégagé, ou calme à tout le moins.

Ce matin, cependant, il y a un brouillard épais, voire givrant en de nombreux endroits. L'Institut royal météorologique (IRM) craignait quelques plaques de verglas par endroit. La prudence est de mise si la route brille devant vos phares…

En matinée, le givre accompagnera de nombreux nuages dans certaines régions, tandis qu'une averse de neige sera possible dans le nord-ouest du pays. Les éclaircies s'étendront ensuite à partir du sud.

Les maxima seront compris entre 0 et -3° au sud du sillon Sambre et Meuse et voisins de +1° dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré.





Vigilance renforcée sur les routes

Vu les conditions, la Cellule d'action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la police fédérale de la route et du centre Perex, a décidé de maintenir la phase de vigilance renforcée sur le réseau routier.

Les automobilistes et les chauffeurs de poids-lourds sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale, à ne pas dépasser les épandeuses et à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède.

La vigilance est particulièrement de mise aux endroits exposés, comme les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes.





Une nuit partagée et le retour de la neige

Cette nuit, la nébulosité augmentera et à partir de la France et une zone de neige traversera la Belgique. Les minima oscilleront entre -5° en Ardenne et -1°C à la Côte.

En cours de nuit, le temps deviendra plus doux dans la moitié sud-est du pays. Dans ces régions, la neige se transformera en neige fondante et en pluie. Dans la moitié nord-est du pays par contre, les gelées et la neige persisteront.

En fin de nuit, ces précipitations quitteront le territoire en direction des Pays-Bas.