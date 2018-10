Météo - Pluie et grisaille au menu de ce vendredi

(Belga) Vendredi, il fera d'abord gris avec quelques gouttes de bruine par endroits, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). A la mi-journée, une zone de pluie et d'averses atteindra la région côtière et traversera ensuite le pays vers le sud-est. Cette perturbation sera suivie d'éclaircies (parfois larges), mais celles-ci alterneront avec des averses. Les maxima seront compris entre 7° en Ardenne et 12° ou 13° en plaine. Le vent sera modéré de sud-ouest, virant au secteur ouest à nord-ouest.

En première partie de nuit, la zone de pluie quittera notre pays pour le Luxembourg et l'Allemagne. A partir de la Mer du Nord, de nombreuses averses pénétreront le pays. Il y aura un risque d'orage surtout au littoral. En Ardenne, des nuages bas et de la brume pourront se former. Les minima seront voisins de 1° ou 2° en Hautes-Fagnes, de 5° dans le centre et de 7° ou 8° au littoral. Le vent sera modéré de secteur ouest. A la Côte, il sera temporairement assez fort de nord-ouest, avec un risque de rafales de 50 km/h. Samedi, le temps sera plus frais et variable avec des averses éventuellement orageuses, surtout dans le nord-ouest du pays. Les maxima seront proches de 10° dans le centre. Dimanche, il fera encore plus frais avec des maxima autour de 8°, sous un vent piquant. (Belga)