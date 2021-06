Météo - Pluie et orages viendront jouer les trouble-fête ce jeudi

(Belga) L'atmosphère sera instable et chaud avec d'abord des éclaircies et des nuages et puis des averses ou des orages en plusieurs endroits du pays, prévoit jeudi l'Institut royal météorologique, qui émet d'ailleurs une alerte jaune aux orages pour l'ensemble du territoire, à l'exception de la Côte et de la province de Flandre occidentale.

Ce jeudi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec le risque de quelques averses par endroits. Dans le courant de la journée, des orages se développeront à nouveau en plusieurs endroits de l'intérieur des terres (surtout dans le centre et l'est du pays) et pourront être accompagnés de précipitations intenses, de grêle et de rafales de vent. Dans la région côtière, le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront autour de 19 ou 20 degrés au littoral, entre 21 et 24 degrés en Ardenne, et entre 24 et 27 degrés ailleurs. Ce soir, des orages sont annoncés sur l'est et le centre du pays. Ensuite, l'activité orageuse diminuera. Les minima oscilleront entre 13 et 17 degrés. Vendredi, il fera encore chaud avec un risque d'orages. A partir du week­-end, le risque de précipitation diminuera et le temps deviendra plus frais avec des maxima autour de 20 degrés dans le centre. L'alerte jaune aux orages émise par l'IRM est en vigueur de jeudi midi à vendredi minuit, sur toutes les provinces du pays mis à part à la Côte et en province de Flandre occidentale. (Belga)