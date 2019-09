Météo - Pluie, nuages et quelques éclaircies pour ce week-end

(Belga) Le temps sera variable ce samedi, alternant éclaircies et passages nuageux parfois porteurs d'averses, voire de coups de tonnerre, selon les prévisions de l'IRM. Le thermomètre affichera entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 16 à 19 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré, au littoral modéré à assez fort, et soufflera de secteur nord-ouest.

Le ciel sera à nouveau chargé pendant la nuit, marquée par quelques averses résiduelles et des minima compris entre 8 et 13 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-ouest. Dimanche, le temps restera inchangé. Comme la veille, le ciel balancera entre éclaircies, nuages et passages pluvieux. Un coup de tonnerre restera possible sur le relief et les températures oscilleront entre 12 et 17 degrés. (Belga)