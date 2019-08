Météo - Pluies abondantes, risque d'orages et de fortes bourrasques ce dimanche

(Belga) Dimanche, le temps sera d'abord pluvieux avec des précipitations parfois abondantes, surtout sur le centre et l'est du pays. En cours de journée, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest avec des éclaircies progressivement plus larges. Sur le sud-est du pays, des averses ou orages resteront possibles jusqu'en fin d'après-midi avec un risque de fortes bourrasques sous les orages. Les maxima seront compris entre 18° et 22°. Le vent sera généralement faible de directions variables. En Ardenne, il deviendra modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 65 à 75 km/h. En cours d'après-midi, il deviendra finalement modéré d'ouest à sud-ouest dans toutes les régions.

Dans la nuit, le temps redeviendra sec dans la plupart des régions avec de larges éclaircies. Des bancs de nuages bas pourront se former en Ardenne et une petite ondée pourra éventuellement se produire en seconde partie de nuit dans la région côtière. Les minima seront compris entre 7° ou 8° sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 15° en bord de mer. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort. En revanche, la semaine prochaine s'annonce plus calme et généralement sèche avec du soleil et des passages nuageux. Les maxima seront en hausse, passant de 21° à 25° en fin de semaine. (Belga)