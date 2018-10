Météo - Pluies continues et soutenues ce mardi avec un peu de neige au sud du pays

(Belga) Le ciel restera couvert ce mardi avec des pluies continues et soutenues, conduisant à des cumuls de précipitations importants en beaucoup d'endroits. Sur une partie des provinces situées au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations prendront temporairement un caractère hivernal avec de la neige fondante, voire de la neige pouvant tenir au sol pendant plusieurs heures.

Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés en Ardenne, et entre 8 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur nord à nord-ouest ou de direction variable. L'après-midi, il reviendra au secteur ouest à sud-ouest et se renforcera pour devenir assez fort à parfois fort dans l'intérieur, et fort à très fort au littoral, avec des rafales de 60 à 80 km/h. Le temps deviendra plus sec en soirée avec des éclaircies à partir du sud. Les minima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 5 ou 6 degrés à la côte. Le vent diminuera en intensité; il deviendra graduellement modéré et reviendra au secteur sud. (Belga)