Météo - Pluies modérées mais continues pour entamer la semaine

(Belga) La semaine débutera sous une nébulosité abondante, avec une journée de lundi marquée par des pluies ou averses orageuses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM), qui annonce des températures comprises entre 16 et 22°C.

De nombreux endroits subiront des pluies modérées et continues. Plus tard dans la journée, la nébulosité restera abondante avec périodes de pluie mais également quelques fortes averses orageuses par endroits. Des éclaircies reviendront par le sud en cours d'après­ midi. Les maxima varieront entre 16°C à la mer et 22°C en Gaume. Le vent, de secteur de nord­-est, sera généralement modéré, et assez fort le long du littoral. Dans le sud du pays, il sera faible et de direction variable. (Belga)