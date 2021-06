Sous l'action d'une dépression sur le Golfe de Gascogne, des courants chauds et instables remontent vers nos régions. La limite entre l'air chaud sur la France et l'air maritime plus frais sur la Mer du Nord et les Pays-Bas se situera aujourd'hui et mardi sur notre pays. De plus, un creux d'altitude sur la France favorisera le développement d'averses parfois orageuses sur nos régions.

Ce matin, de nombreux endroits connaîtrons connaîtront des pluies modérées et continues. Plus tard dans la journée, la nébulosité restera abondante avec périodes de pluie mais également quelques fortes averses orageuses par endroits. Des éclaircies reviendront par le sud en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 16 degrés à la mer et 22 degrés en Gaume. Le vent de nord-est sera généralement modéré, le long du littoral assez fort. Dans le sud du pays, le vent sera faible de direction variable. Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité sera variable et le risque d'averses encore parfois orageuses diminuera temporairement. Le ciel se couvrira par la suite et de nouvelles averses envahiront le pays au cours de la nuit. Les minima varieront entre 10 et 14 degrés avec un vent modéré de nord-est, le long du littoral assez fort.

Mardi, la nébulosité sera abondante avec des pluies ou averses qui pourront encore être orageuses sur l'est du pays. Les maxima varieront entre 15 et 20 degrés. Le vent de nord à nord-est sera modéré, le long du littoral assez fort. En Ardenne, le vent sera généralement faible de direction variable.

Mercredi, le ciel sera encore assez nuageux avec quelques averses résiduelles. Les maxima évolueront peu et varieront entre 15 ou 16 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 20 degrés en Gaume. Le vent de nord sera faible à généralement modéré.

Jeudi, le temps sera généralement sec avec quelques passages nuageux mais également des éclaircies. Il fera à nouveau un peu plus doux avec des maxima de 17 degrés à la mer et sur les hauteurs de l'Ardenne à 22 degrés en Campine. Le vent sera faible de nord, s'orientant ensuite entre l'ouest et le nord-ouest.

Vendredi, le temps devrait redevenir variable avec des averses depuis le littoral. Les maxima varieront entre 17 et 21 degrés.

Durant le weekend, le ciel sera assez changeant avec un risque d'averses assez réduit. Les maxima seront proches de 22 ou 23 degrés.