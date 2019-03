Météo: profitez bien de ce week-end...

Aujourd'hui, de larges éclaircies alterneront avec quelques champs nuageux, ces derniers seront peu présents au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans le courant de l'après-midi, des cumulus bourgeonneront et pourront aller jusqu'à une petite ondée locale sur le nord-ouest du pays, mais le risque est faible. Le temps sera doux avec des maxima de 14 à 16 degrés en Hautes Fagnes et à la mer à 17 voire 18 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de sud tournant vers l'ouest à sud-ouest. Sur le nord-ouest, un vent de nord-ouest à nord soufflera l'après-midi.



Ce soir et durant la première partie de la nuit, le temps sera calme et sec avec de larges éclaircies dans le sud du pays et quelques passages nuageux dans le nord. Après minuit, la nébulosité augmentera dans le nord et le centre du pays et sera rapidement suivie de quelques faibles pluies localement. Minima souvent entre 2 et 7 degrés. Vent faible à modéré et variable devenant plus tard de nord-est. Dans le nord du pays, il deviendra modéré après minuit.



Dimanche, une faible zone de pluie transitera du centre vers le sud du pays. A partir du nord, le temps deviendra rapidement sec et de larges éclaircies se développeront. Les maxima se situeront entre 10 ou 11 degrés à la mer et en Haute Ardenne, et encore 15 degrés dans l'extrême sud. Le vent de nord à nord-est deviendra généralement modéré, parfois assez fort à la côte.





Dernier jour de répit lundi



Lundi matin, de faibles gelées au sol seront possibles en beaucoup d'endroits. En journée, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Les températures atteindront localement des valeurs proches de 15 degrés, sous un vent faible ou modéré de secteur nord-est.





Dès mardi: beaucoup de nuages, possibilité de précipitations hivernales



Mardi, le temps sera très nuageux avec de la pluie ou des averses. En soirée et la nuit suivante, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal en haute Ardenne. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés.



Mercredi, le temps sera changeant avec des champs nuageux et des averses, parfois sous formes de giboulées (les fameux caprices ou biquets d'avril) et pouvant adopter un caractère hivernal en haute Belgique. Un orage n'est pas exclu. Températures plus fraîches, qui ne dépasseront nulle part les 8 degrés.



Jeudi, le temps devrait être du même tonneau que la veille, très variable. Températures maximales encore jusqu'à 7 degrés par endroits.



Vendredi, s'il n'est pas écarté, le risque de précipitations semble tout de même devenir moins important et les températures légèrement progresser.