Météo: profitez bien du soleil

Ce matin, de larges éclaircies seront présentes dans la plupart des régions. Toutefois, localement les champs nuageux pourront être plus nombreux surtout dans le nord-est du pays. En journée, le temps sera généralement ensoleillé avec en Haute Belgique des nuages cumuliformes. Maxima de 10 degrés en Ardenne à 15 ou 16 degrés dans le centre et en Campine. Vent modéré de nord-est.



Ce soir et cette nuit, le ciel restera peu nuageux à serein. Les minima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés dans l'ouest. Vent faible à modéré de nord-est.





Soleil et ciel bleu jusque vendredi



Mercredi, le temps sera ensoleillé et sec. Maxima de 11 degrés en Haute Ardenne à 17 degrés dans le centre. Le vent de nord-est sera modéré. A la mer, il sera parfois assez fort.



En fin de semaine, de l'air un peu plus instable atteindra nos régions depuis l'est. Jeudi, il fera encore sec mais avec davantage de nuages cumuliformes se développeront l'après-midi. Les maxima seront compris entre 11 et 17 degrés sous un vent modéré de nord-est.



Vendredi, la nébulosité sera variable avec un risque d'une ondée, mais dans la plupart des régions le temps devrait rester sec. Maxima entre 13 et 19 degrés sous un vent faible à modéré d'est à nord-est.





Week-end orageux



Samedi, éclaircies et passages nuageux alterneront. Dans le courant de la journée des averses éventuellement accompagnées d'orage pourront se développer. Maxima autour de 20 ou 21 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible et variable. A la mer, il sera faible à modéré de nord-est.



Dimanche, le temps deviendra variable avec du soleil surtout dans la matinée tandis que dans l'après-midi, la nébulosité augmentera et il s'en suivra quelques averses (orageuses). Toutefois, à la mer, il fera plus sec. Maxima autour de 21 degrés pour le centre du pays.