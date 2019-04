Météo: quand le soleil va-t-il faire son grand retour?

Ce dimanche matin, des nuages bas s’étendent sur la plupart des régions depuis la partie sud-est du pays. En cours de journée, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux mais le temps restera sec en de nombreux endroits. Toutefois, en matinée, quelques faibles précipitations (hivernales) sont encore possibles sur le sud-est du pays. Les maxima se situeront entre 5 et 8 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 7 et 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de nord-est ou d'est.



Ce soir et cette nuit, nous profiterons de larges éclaircies malgré la présence de voiles de nuages élevés. Les minima évolueront entre 0 et -2 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse, autour de +3 à +4 degrés à la mer et entre 0 et +2 degrés sur les autres régions. Le vent sera souvent faible de secteur nord-est ou est.





Début de semaine



Lundi, la journée débutera avec du soleil en matinée. L'après-midi, les champs nuageux se feront plus nombreux mais le temps restera sec. Les températures, en hausse, seront comprises entre 11 degrés en Haute Ardenne et 16 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur est à sud-est.



Mardi, après quelques éclaircies en début de matinée, les champs nuageux se feront plus nombreux à partir de la frontière française et il s'en suivra de la pluie en fin d'après-midi à partir du sud. Les températures seront en hausse avec des maxima compris entre 12 degrés sur les hauteurs ardennaises et localement 18 degrés en plaine. Le vent, d'abord modéré de secteur est, s'orientera au sud et deviendra faible.



Mercredi, la perturbation arrivée la veille s'attardera sur nos régions. Après une matinée sous un ciel très nuageux avec des périodes de pluies assez fréquentes, le temps deviendra progressivement plus sec l'après-midi avec encore quelques averses, mais aussi quelques éclaircies. Les maxima seront de l'ordre de 16 degrés dans le centre sous un vent faible de secteur variable.





Grand soleil à partir de jeudi



Jeudi, le temps devrait rester sec, mais sous un ciel voilé. Les maxima seront à nouveau en hausse, compris entre 16 et localement 20 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est.

Vendredi, le temps deviendra très agréable avec de plus larges éclaircies, un temps sec et des maxima dépassant légèrement les 20 degrés sur le centre du pays. Vent faible à modéré de secteur est.



Samedi, les périodes ensoleillées seront majoritaires avec quelques passages nuageux. Les maxima se maintiendront autour de 20 degrés sur le centre du pays.