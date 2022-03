Météo quasi printanière pour prendre la direction du week-end

(Belga) Vendredi après-midi, le temps sera calme, ensoleillé et relativement doux, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques bancs nuageux pourront temporairement déborder sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 7 degrés sur les hauts plateaux de l'est et 13 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est.

La nuit prochaine, le ciel sera étoilé avec encore quelques passages nuageux sur l'ouest du pays en soirée et en début de nuit. Un peu de brume et quelques bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits, surtout sur l'ouest du pays. La nuit sera calme et à nouveau assez froide avec des températures qui redescendront entre 0 et -4 degrés dans la plupart des régions. Le gel sera plus prononcé sur les hauts plateaux de l'est avec des minima de -4 à -8 degrés. Samedi, le ciel restera ensoleillé avec quelques passages nuageux, d'abord sur l'ouest du pays le matin puis parfois dans les autres régions en cours d'après-midi. Il fera un peu plus frais avec des températures qui ne dépasseront plus 5 à 7 degrés en Ardenne et 8 à 10 degrés dans les autres régions. Dimanche, les (larges) éclaircies céderont progressivement la place à davantage de champs nuageux mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 à 7 degrés en plaine. (Belga)