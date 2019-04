Météo: quel temps pour commencer la semaine?

Ce matin, nous profiterons d'abord de belles éclaircies en début de matinée. Ensuite, des nuages se formeront et pourront conduire à un ciel partiellement nuageux, mais nous conserverons aussi des éclaircies qui pourront parfois être larges, surtout sur l'ouest et le sud-ouest. Le temps restera sec. Les températures seront en hausse avec des valeurs comprises entre 11 degrés sur les hauteurs ardennaises et localement 16 degrés sur le centre. Le vent sera généralement modéré de secteur est à nord-est.



Cette nuit, le ciel se dégagera à nouveau et nous profiterons d'un ciel peu nuageux à serein, excepté sur l'ouest où les nuages pourront être un peu plus nombreux. En seconde partie de nuit, des nuages d'altitude envahiront le pays à partir de la frontière française. Les minima ne devraient plus atteindre le seuil de gelée. Ils seront compris entre 2 degrés en Haute Belgique et 7 degrés sur l'ouest. Le vent sera partout modéré, généralement de secteur est.





Le temps mardi



Mardi, le ciel sera d'abord ensoleillé puis des bancs de nuages élevés envahiront le ciel à partir de la frontière française. L'après-midi, l'atmosphère deviendra plus instable et quelques averses éclateront de manière isolée. Des pluies pourront parfois se produire la nuit suivante. Les températures atteindront des valeurs comprises entre 12 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 17 ou 18 degrés en Flandre. Le vent sera modéré d'est à sud-est.





Plus sec mercredi



Mercredi, nébulosité assez abondante avec parfois un peu de pluie ou de bruine. Retour d'un temps plus sec l'après-midi avec quelques éclaircies. Maxima de 11 à 15 degrés avec un vent faible à parfois modéré de sud à sud-ouest.





Jeudi et vendredi sous le soleil



Jeudi sera une belle journée ensoleillée et assez chaude avec des maxima de 15 à 19 degrés. Le vent sera modéré d'est.



Vendredi, une circulation d''est nous maintient dans de l'air sec et assez chaud. Soleil et chaleur restent au programme avec des maxima de 16 degrés en haute Ardenne à 21 degrés dans de nombreuses régions. Dans la région côtière, le vent s'orientera au nord-est en cours de journée.





Un beau week-end



Le beau temps se poursuit samedi avec du soleil et des maxima proches de 20 degrés. Dimanche, le weekend devrait se terminer dans le soleil avec des maxima proches de 20 degrés.