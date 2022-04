Météo - Quelques averses attendues durant le week-end

(Belga) Le temps sera relativement doux durant le week-end mais des averses sont cependant à prévoir, annonce l''Institut royal météorologique.

Samedi, la journée débutera par de larges embellies, puis les nuages remonteront lentement à partir du sud du pays. L'après-midi, quelques averses se produiront par endroits, surtout en Ardenne et dans les régions proches de la France. Il fera bien doux avec des maxima de 15 à 17 degrés en Ardenne, et de 18 à 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré de secteur est, en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h. Samedi soir et durant la nuit, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec toujours possibilité de quelques averses sur le sud du pays. Les températures redescendront entre 6 degrés en haute Ardenne et 11 degrés sur l'ouest du pays. Dimanche, les nuages seront plus nombreux sur la moitié sud du pays avec encore possibilité de quelques averses dans ces régions. En Flandre, le soleil devrait se montrer plus généreux. Les maxima varieront entre 14 degrés en bord de mer et en Haute Ardenne, et 18 ou 19 degrés en Flandre. Début de semaine prochaine, le temps sera plus frais et plus instable lundi avec un risque d'averses plus marqué. Mardi, un temps plus sec fera son retour avec par moments un peu de soleil.